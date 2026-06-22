Стало известно, дойдёт ли до Пермского края торнадо из Свердловской области

Торнадо такой силы опасны для человека, отмечает Шихов. Он рассказал, что в случае появления такого природного явления рекомендуют укрыться в помещении без окон. Автомобили хорошим убежищем не считаются. Если столкнулись с торнадо на открытом пространстве и уже нет времени отойти в сторону с траектории его движения, надо канаву или любое углубление и спрятаться там.