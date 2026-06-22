Стало известно, дойдёт ли до Пермского края торнадо из Свердловской области

Торнадо из Свердловской области до Пермского края не дойдёт, спрогнозировал доктор географических наук Андрей Шихов.
Причиной появления торнадо в районе Кушвы стала выдающаяся электроактивность вблизи границы Пермского края и Свердловской области, объяснил учёный. По его словам, торнадо смещается на север-северо-восток в направлении противоположенном Пермскому краю.
«Торнадо — короткоживущее, всего несколько часов, природное явление. Торнадо сейчас двигается примерно вдоль Серовского тракта. То, что он прошёл через город, — ситуация крайне редкая. В Пермском крае сегодня тоже были риски возникновения торнадо в районе Горнозаводска, Лысьвы, Чусового. В районе Тёплой горы такие риски сохраняются», — пояснил Андрей Шихов.
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По его словам, атмосферный фронт, провоцирующий появление торнадо, смещается на восток и завтра будет располагаться в Курганской области и на востоке Свердловской. В Пермском крае ожидаются сильные дожди на востоке и севере региона.
Торнадо такой силы опасны для человека, отмечает Шихов. Он рассказал, что в случае появления такого природного явления рекомендуют укрыться в помещении без окон. Автомобили хорошим убежищем не считаются. Если столкнулись с торнадо на открытом пространстве и уже нет времени отойти в сторону с траектории его движения, надо канаву или любое углубление и спрятаться там.
Компания «Россети Урал» сообщает, что из-за прохождения грозового фронта со шквалистым ветром без света остались жители города Кушвы, а также части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сёл Большая Лая и Малая Лая. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Напомним, в Чайковском шквалистый ветер стал причной гибели девушки. На неё упало дерево.