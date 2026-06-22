Пять человек погибли в Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ

Пять человек погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж. Еще несколько десятков граждан обратились в медучреждения, большинство из них отпустили домой после оказания необходимой помощи. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил глава региона Александр Гусев.