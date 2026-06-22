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Пять человек погибли в Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ

Пять человек погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж. Еще несколько десятков граждан обратились в медучреждения, большинство из них отпустили домой после оказания необходимой помощи. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил глава региона Александр Гусев.

Пять человек погибли в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж. Еще несколько десятков граждан обратились в медучреждения, большинство из них отпустили домой после оказания необходимой помощи. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил глава региона Александр Гусев.

— От себя лично и от всего правительства области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Утром 22 июня Воронеж был атакован украинскими ракетами. По словам Гусева, повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Также в Сети появилась информация о том, что украинские войска нанесли удары по Воронежу якобы с помощью британских ракет Storm Shadow.

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