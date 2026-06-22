71 млн рублей хочет взыскать нижегородская мэрия с виновного во взрыве на Фучика

Речь идет о происшествии, случившемся 19 марта 2024 года в квартире 17 дома № 37 по улице Фучика. По данным суда, там произошел взрыв неустановленного вещества, после которого начался сильный пожар. Из-за последствий случившегося в городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.