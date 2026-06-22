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ДТП с двумя грузовиками и пятью легковушками произошло в Истре, погиб человек

На трассе М-9 «Балтия» в городском округе Истра Московской области произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и пяти легковых автомобилей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Life.ru

Авария случилась на 59-м километре трассы в районе деревни Давыдковское. По предварительным данным, один грузовик столкнулся с другим в попутном направлении, после чего в инцидент попали несколько легковых машин.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля столкнулся с другим грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Спустя некоторое время произошло столкновение ещё пяти легковых машин», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков. Также пострадали женщина, управлявшая легковым автомобилем, и двое детей-пассажиров. Истринская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, а также проверку, проводимую Госавтоинспекцией.

Ранее в Крыму произошло ДТП на трассе Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое. Водитель автомобиля BMW при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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