Воронежцам напомнили, куда обращаться за получением компенсации после атаки 22 июня

Напомним, на вечер понедельника выявлено около 50 поврежденных авомобилей. Физические лица могут оформить компенсацию в управах районов. Специалисты расскажут, как зафиксировать ущерб. Для этого необходимо обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте случившегося. Подтверждение от правоохранительных органов и результаты независимой экспертизы направляются в управы районов.