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Воронежцам напомнили, куда обращаться за получением компенсации после атаки 22 июня

Управы районов вместе с ГорДЕЗом проводят осмотр объектов для устранения последствий атаки.

Источник: Комсомольская правда

На месте падения обломков высокоскоростных воздушных целей в Воронеже 22 июня продолжают работать оперативные службы. Управы районов вместе с ГорДЕЗом проводят осмотр объектов для устранения последствий атаки.

Напомним, на вечер понедельника выявлено около 50 поврежденных авомобилей. Физические лица могут оформить компенсацию в управах районов. Специалисты расскажут, как зафиксировать ущерб. Для этого необходимо обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте случившегося. Подтверждение от правоохранительных органов и результаты независимой экспертизы направляются в управы районов.

На все вопросы ответят сотрудники управ по телефонам:

Ленинский район: +7 (919) 180−58−36;

Левобережный район: +7 (900) 963−72−70;

Железнодорожный район: +7 (915) 581−32−18, +7 (473) 223−07−35;

Центральный район: +7 (920) 407−08−05;

Советский район: +7 (952) 106−86−45; +7 (473) 263−04−04;

Коминтерновский район: +7 (992) 057−90−41.

Также владельцы поврежденных автомобилей могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Напомним, в результате ракетной атаки ВСУ погибли пять человек, десятки получили ранения. Повреждены остекления и фасады 10 многоквартирных домов, а также крыши 6 частных.

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