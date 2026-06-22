Суд объединил дела о крушении танкеров в Керченском проливе

При создании фонда суд пришел к выводу, что споры с участием ФГБУ «Морспасслужба» и администрации Темрюкского района являются взаимосвязанными. Суд предложил муниципалитету присоединиться к требованиям ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании ущерба, что и было сделано. Участники процесса не исключают, что в объединенный процесс также войдет мэрия Анапы, которая требует компенсации в 211 млн руб.