Губернатор Гусев выступил с важным заявлением после атаки на Воронеж

Большая часть работников предприятия, поврежденного при атаке на Воронеж, успела спуститься в убежище. Благодаря этому люди остались невредимы, несмотря на значительные повреждения здания, заявил губернатор Александр Гусев.
«К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — обратился глава региона к воронежцам.
Напомним, в результате атаки погибли пять человек, десятки граждан обратились за медпомощью.