Губернатор Гусев выступил с важным заявлением после атаки на Воронеж

«К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — обратился глава региона к воронежцам.