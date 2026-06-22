Суд ждёт экс-владельца «Азбуки вкуса» Якубовского о растрате 14 млрд рублей

Якубовского задержали по делу о мошенничестве ещё в 2023 году. Тогда прокуратура требовала для него 9,5 года лишения свободы и штраф свыше одного миллиарда рублей. 9 апреля суд признал его виновным в участии в мошеннической схеме по хищению более 126 млн долларов у ряда иностранных компаний и приговорил к 8 годам колонии общего режима. В прошлом году экс-совладельца «Азбуки вкуса» вновь арестовали — уже по новому уголовному делу.