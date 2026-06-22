ФСБ задержала двух россиян за подготовку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье

По данным ведомства, задержанные добровольно вступили в контакт с представителем противника и получили от своего куратора задание. Для совершения теракта они извлекли из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство. Целью преступников был подрыв состава на одном из участков железной дороги столичного региона.