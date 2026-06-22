Два человека погибли от удара током при установке кондиционера под Оренбургом

В Челябинске 16-летний юноша скончался от удара электрическим током во время разговора по телефону. Само устройство в тот момент находилось на зарядке. По словам родственников погибшего, подросток взялся за батарею, держа в руке заряжаемый телефон, и получил удар током. Почему мог погибнуть молодой человек, выясняла «Вечерняя Москва».