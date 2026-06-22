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Два человека погибли от удара током при установке кондиционера под Оренбургом

Два человека скончались в Оренбургской области в результате удара током во время установки кондиционера. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится расследование. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Два человека скончались в Оренбургской области в результате удара током во время установки кондиционера. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится расследование. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

— При монтаже оборудования мужчины получили смертельные удары током и скончались на месте. Подробности выясняются, — говорится в материале.

В Челябинске 16-летний юноша скончался от удара электрическим током во время разговора по телефону. Само устройство в тот момент находилось на зарядке. По словам родственников погибшего, подросток взялся за батарею, держа в руке заряжаемый телефон, и получил удар током. Почему мог погибнуть молодой человек, выясняла «Вечерняя Москва».