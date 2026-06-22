Экс-глава «Азбуки вкуса» Якубовский обвиняется в растрате 14 миллиардов рублей

По данным следствия, обвиняемые провернули схему по обману клиентов в период с 2011 по 2013 год. Они ввели в заблуждение пятерых потерпевших, убедив внести средства в якобы высокодоходные активы. Когда клиенты отправили на счета злоумышленников свыше 126 миллионов рублей, Якубовский и другие фигуранты присвоили деньги себе. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».