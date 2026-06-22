Экс-глава «Азбуки вкуса» Якубовский обвиняется в растрате 14 миллиардов рублей

Пресненский суд Москвы рассмотрит второе уголовное дело в отношении экс-совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, связанное с хищением свыше 14 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.
— Они совершили хищение денежных средств кредитных организаций и иных коммерческих структур более чем на 14 миллиардов рублей, — говорится в материале.
Согласно данным надзорного ведомства, уже было утверждено обвинительное заключение по делу в отношении нескольких фигурантов, включая бывшего владельца ПАО «М2М Прайвет Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Павла Масловского, члена совета директоров этих банков Кирилла Якубовского, а также акционера ПАО «М2М Прайвет Банк» Андрея Новикова.
Также в числе обвиняемых находятся исполняющая обязанности председателя правления банка Инна Иванова, генеральный директор ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова и управляющая московским филиалом АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Татьяна Шаблыко. Всем обвиняемым, в зависимости от их роли, инкриминируются организация и участие в преступном сообществе, а также растрата.
Следствие считает, что преступное сообщество было создано не позднее ноября 2011 года Павлом Масловским. По версии следствия, фигуранты организовали хищение средств кредитных организаций и коммерческих структур на сумму более 14 миллиардов рублей путем выдачи невозвратных кредитов подконтрольным компаниям. Дело направлено в Пресненский суд Москвы, говорится в публикации.
Якубовского приговорили к восьми годам колонии в апреле 2025 года. Безрукова и Масловский также получили срок. Женщину отправили за решетку на пять лет. Масловского осудили на 13,5 года. Позднее защита Якубовского обжаловала приговор.
По данным следствия, обвиняемые провернули схему по обману клиентов в период с 2011 по 2013 год. Они ввели в заблуждение пятерых потерпевших, убедив внести средства в якобы высокодоходные активы. Когда клиенты отправили на счета злоумышленников свыше 126 миллионов рублей, Якубовский и другие фигуранты присвоили деньги себе. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».