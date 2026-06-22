Семейная пара более 10 лет «кидала» людей на деньги: они обманули почти 1500 человек

По данным надзорного ведомства, муж и жена с декабря 2008 года по июнь 2020 года входили в состав организованной преступной группы. Они выступали учредителями и руководителями восьми связанных между собой юридических фирм, в названиях которых фигурировало слово «Благодать». Злоумышленники заключали с людьми договоры займа, обещая выплачивать проценты от 4 до 60 процентов, однако на самом деле просто присваивали переданные им сбережения.