СК завёл уголовное дело о теракте после украинской атаки на Воронеж

Напомним, что пять человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня. Губернатор Александр Гусев назвал случившееся крайне тяжёлой потерей для области. Он уточнил, что за медицинской помощью обратилось несколько десятков граждан. Основную часть пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой, однако некоторые люди остаются в стационарах в критическом состоянии.