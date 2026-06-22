Боди-камера дороже жизни: В Харькове суд оштрафовал военкома за то, что не снял собственное ранение

Тем не менее в ходе разбирательства выяснился неприятный для силовиков нюанс. Оказалось, что сотрудник ТЦК не активировал выданную ему нательной камеру, и полноценная видеофиксация случившегося отсутствует. За эту служебную провинность суд наказал самого военкома денежным взысканием в размере 17 тысяч гривен.