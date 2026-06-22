Baza: Мощный смерч оставил без света тысячи домов в Свердловской области

На Свердловскую область обрушился мощный смерч, который уже оставил без света около четырех тысяч домов. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили Telegram-каналы Baza и Ural Mash.
Стихия обрушилась на Кушву, Новую Лялю и другие населенные пункты региона. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры электрических линий.
По информации канала, пострадало около 40 крыш, упали 25 деревьев и девять опор ЛЭП.
Местные жители делятся снимками воронки смерча и последствиями непогоды. По их словам, торнадо также повредил множество автомобилей. В настоящее время стихия движется в сторону Нижнего Тагила, говорится в публикации.
В мае в Астрахани ураганный ветер опрокинул башенный кран. Крановщик, который находился в кабине, погиб. Инцидент произошел в микрорайоне Бабаевского на площадке строящегося жилого комплекса. Следователи проводят проверку по факту нарушений требований охраны труда.