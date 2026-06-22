Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за день сбили 141 украинский БПЛА

За 13 часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 141 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Активная фаза отражения налёта велась 22 июня в промежутке с 7:00 до 20:00 вечера по московскому времени. Боевое дежурство по перехвату велось в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской и Орловской областями.

Также удары дронов отражались в Московском регионе, на территории Краснодарского края и в Республике Крым. Помимо сухопутной территории, дежурные расчёты отработали по беспилотникам над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 734 беспилотных летательных аппарата самолётного типа и 12 управляемых авиационных бомб. В военном ведомстве Минобороне РФ также привели сводную статистику потерь противника с начала проведения специальной военной операции. К настоящему моменту уничтожен 671 самолёт и 284 вертолёта воздушных сил Украины.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше