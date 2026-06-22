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СКР возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Воронеж

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за ракетных ударов ВСУ по Воронежу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. При ударах погибли пять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за ракетных ударов ВСУ по Воронежу. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. При ударах погибли пять человек.

Госпожа Петренко уточнила, что дело возбудили по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК в связи с массированной атакой на объекты гражданской и промышленной инфраструктуры города. На месте работают следователи и оперативные службы. Они изымают предметы, имеющие значение для расследования. СКР даст уголовно-правовую оценку действиям ответственных лиц из числа ВСУ, сообщила представитель ведомства.

Сегодня губернатор Александр Гусев заявил, что из-за атаки погибли пять человек и несколько десятков обратились за медицинской помощью. По данным главы региона, сильнее всего оказалось повреждено промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Пожар на нем уже потушен, продолжается разбор завалов. Кроме того, при падении обломков БПЛА повреждения получили 10 многоквартирных домов и шесть частных.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Ракеты прилетели на завод».

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