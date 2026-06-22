СКР возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Воронеж

Сегодня губернатор Александр Гусев заявил, что из-за атаки погибли пять человек и несколько десятков обратились за медицинской помощью. По данным главы региона, сильнее всего оказалось повреждено промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Пожар на нем уже потушен, продолжается разбор завалов. Кроме того, при падении обломков БПЛА повреждения получили 10 многоквартирных домов и шесть частных.