СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что утром в городе погибли пять мирных жителей. Он также рассказал, что серьезные разрушения зафиксированы на одном из предприятий в левобережной части областного центра, где после попадания снарядов начался пожар. Кроме того, стихия затронула десятки автомобилей и жилых зданий: повреждения получили около 50 машин, а также фасады и окна десяти многоквартирных домов.