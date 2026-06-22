Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронеж

В СК заявили, что число жертв атаки ВСУ по Воронежу уточняется.

Источник: Комсомольская правда

Российские следователи официально квалифицировали массированный удар по Воронежу как террористический акт. В связи с обстрелом гражданских и промышленных объектов возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, 22 июня вооруженные формирования Украины нанесли ракетные удары по инфраструктуре города. В результате атаки, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения и раненые. Светлана Петренко уточнила, что в настоящий момент информация о точном количестве пострадавших продолжает уточняться.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что утром в городе погибли пять мирных жителей. Он также рассказал, что серьезные разрушения зафиксированы на одном из предприятий в левобережной части областного центра, где после попадания снарядов начался пожар. Кроме того, стихия затронула десятки автомобилей и жилых зданий: повреждения получили около 50 машин, а также фасады и окна десяти многоквартирных домов.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше