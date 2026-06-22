«112»: «Лечившего семью» с помощью убийства собаки мужчину отправили в тюрьму

Сергея Пая, который похитил и убил собаку, заявляя, что он «зооинженер», пытающийся вылечить семью, приговорили к двум годам и двум месяцам колонии-поселения. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал «112».
Прокурор запрашивал для Пая пять лет колонии. Мужчина заявил, что якобы действовал как «зооинженер», а собаку убивал «безболезненно», желая получить «лечебный жир», и исполнял все это в соответствии с некой «известной практикой», говорится в публикации.
Живодер убил бордер-колли по имени Сима. Животное пропало в Остафьеве 7 ноября. Владелец собаки работал в гараже, когда пса украл Пай. Спустя несколько дней животное нашли мертвым. Полицейские нашли подозреваемого. Мужчина частично признал свою вину, заявив, что убил пса, чтобы якобы вылечить свою семью от непонятной болезни. Его жена и дочь сильно кашляли на протяжении нескольких месяцев и никак не выздоравливали. Позже его защита утверждала, что он мог расправиться с собакой ради своей дочери, поскольку собачье мясо якобы могло положительно повлиять на иммунитет ребенка.
Несколько лет назад мужчину и его жену уже задерживали за похищение собак и продажу мяса животных в корейские рестораны. Тогда вину в преступлении признала только супруга Пая. Что известно о похищении и об убийстве собаки Симы — в материале «Вечерней Москвы».