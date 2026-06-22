«112»: «Лечившего семью» с помощью убийства собаки мужчину отправили в тюрьму

Живодер убил бордер-колли по имени Сима. Животное пропало в Остафьеве 7 ноября. Владелец собаки работал в гараже, когда пса украл Пай. Спустя несколько дней животное нашли мертвым. Полицейские нашли подозреваемого. Мужчина частично признал свою вину, заявив, что убил пса, чтобы якобы вылечить свою семью от непонятной болезни. Его жена и дочь сильно кашляли на протяжении нескольких месяцев и никак не выздоравливали. Позже его защита утверждала, что он мог расправиться с собакой ради своей дочери, поскольку собачье мясо якобы могло положительно повлиять на иммунитет ребенка.