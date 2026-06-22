Убивший чужую собаку «ради жира» в Москве получил два года тюрьмы

Ранее на допросе Пай заявил, что убил собаку ради жира, который якобы хотел использовать для лечения семьи от затяжной «непонятной простуды». Также известно, что ранее он уже фигурировал в истории с пропажами домашних животных, а местные жители подозревали его в краже собак с возможной целью дальнейшей продажи.