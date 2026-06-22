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В Монреале неизвестный открыл стрельбу у синагоги, есть пострадавшие

В канадском Монреале неизвестный с винтовкой атаковал синагогу, расположенную в районе Кот-де-Неж на бульваре Декабри. В результате стрельбы пострадали как минимум три человека, включая двух стражей порядка, сообщает телеканал CBC.

Источник: Life.ru

В Канаде неизвестный открыл стрельбу в синагоге. Видео © Х / Jonald.

Очевидцы описывают нападавшего как мужчину в камуфляжной форме. Ворвавшись в здание, он открыл беспорядочный огонь. Свидетели насчитали около трёх десятков выстрелов. Прибывший на место происшествия полицейский наряд попытался обезвредить преступника, однако тот оказал вооружённое сопротивление.

В ходе перестрелки тяжёлые ранения получили двое полицейских и один гражданский посетитель. Ответным огнём нападавший, по предварительным данным, был ликвидирован. Его личность и мотивы совершения преступления в настоящий момент устанавливаются. Следствие отрабатывает версию о возможном наличии у погибшего сообщника.

Ранее полиция США задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе на территории больницы в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Преступника удалось схватить в соседней Филадельфии. По предварительным выводам следователей, озвученным на текущий момент, атака носила целенаправленный и изолированный характер. В полиции подчеркнули, что расследование инцидента ещё не закончено.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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