ФСБ: Двое россиян готовили подрыв железнодорожного состава в Подмосковье

Оперативники задержали двух человек, которые готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Московской области по заданию украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Задержанные поддерживали связь со спецслужбами Украины и действовали под руководством куратора. Они получили из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для совершения теракта, провели разведку на железнодорожных путях и определили оптимальное место для подрыва.
Злоумышленники дали признательные показания. Данное задержание стало итогом продолжительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой были зафиксированы их попытки приобрести средства для совершения терактов на территории Московской и Смоленской областей, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Московской области, который провел акции устрашения против троих военнослужащих Министерства обороны.