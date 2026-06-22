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ФСБ показала, как в Подмосковье ловили агентов Киева, готовивших подрыв поезда

ФСБ России опубликовала видео с задержанными россиянами, которые планировали взорвать поезд с топливом в Подмосковье. На кадрах, распространённых ведомством, показан сам момент задержания и первичные следственные действия с участниками дела.

Источник: Life.ru

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ России.

По данным следствия, один из задержанных заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб и должен был организовать подрыв при прохождении цистерн с топливом.

В ФСБ утверждают, что подозреваемые были связаны с подготовкой диверсионного акта на объекте транспортной инфраструктуры. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники и каналы связи фигурантов дела.

Напомним, что задержанные целенаправленно вышли на связь с куратором из украинской спецслужбы. Действуя по его указанию, злоумышленники забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.