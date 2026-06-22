Обвинение запросило для экс-главы минздрава Кубани Филиппова четыре года колонии

В Краснодаре прошли прения по уголовному делу бывшего главы краевого министерства здравоохранения Евгения Филиппова. Он обвиняется в мошенничестве при получении зарплаты на должности заведующего кафедрой Кубанского государственного медуниверситета. Прокурор запросил для подсудимого наказание в виде четырех лет колонии общего режима со штрафом в сумме 500 тыс. руб. Защита и сам экс-министр считают возможным наказание, не связанное с лишением свободы.