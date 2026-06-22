Как Воронеж пережил ракетную атаку 22 июня

«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. От себя лично и от всего правительства области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления», — сказал губернатор Александр Гусев.