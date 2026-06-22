Как Воронеж пережил ракетную атаку 22 июня

Ракетная атака, которую пережил Воронеж днем 22 июня, унесла жизни пяти человек. Десятки людей обратились за медицинской помощью. Значительные повреждения получило промышленное предприятие. Что происходит в городе к настоящему моменту, рассказывает vrn.aif.ru.
Погибли пять человек.
О последствиях атаки стало известно по итогам расширенного заседания оперативного штаба в правительстве области.
«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. От себя лично и от всего правительства области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления», — сказал губернатор Александр Гусев.
Глава региона заявил, что всем пострадавшим окажут помощь. Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей, а получившим серьезные ранения — по 300 тысяч рублей. С родственниками погибших проведут адресную работу.
Повреждены дома и предприятие.
По словам главы региона, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Возник пожар, открытое горение было ликвидировано в 16:30. К настоящему моренту пожар потушен, однако продолжаются работы по разбору. Специалисты Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха — превышений концентраций опасных веществ не выявлено.
Десять многоквартирных домов получили повреждения фасадов и остекления при падении обломков. В частном секторе пострадали шесть домов — преимущественно в них повреждены кровли. Также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.
«К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — подчеркнул губернатор.
Оскорбление памяти ветеранов.
После атаки ВСУ к жителям региона обратился митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Владыка подчеркнул, что в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны такие действия со стороны ВСУ являются оскорблением памяти ветеранов:
«Причинён не только ущерб здоровью и имуществу граждан — совершено оскорбление памяти наших предков, которые в грозные 1941−1945 годы плечом к плечу с нашими украинскими братьями отстаивали великую общую родную страну».
Митрополит Леонтий выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что молится о скорейшем выздоровлении пострадавших.
Уголовное дело о теракте.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на Воронеж.
На месте случившегося сейчас работают следователи и оперативные службы. Изымаются предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.
«Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления. Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении Информационного центра СК.