Смерть на стрельбище: новый карабин обернулся гибелью друга

37-летний житель Нового Оскола предстанет перед судом по делу о причинении смерти по неосторожности. Об этом информирует следственное управление СК России по Белгородской области.
По версии следствия, трагедия произошла 29 апреля на одном из стрельбищ региона. Обвиняемый приехал туда вместе со своим знакомым, чтобы проверить и пристрелять недавно приобретенный охотничий карабин.
Следователи установили, что владелец оружия произвел выстрел в сторону мишени, не убедившись в безопасности своих действий. В этот момент его товарищ находился на линии огня.
Пуля попала в мужчину. Пострадавший получил тяжелое ранение. Медики оказали ему помощь, однако спасти его не удалось — спустя некоторое время он скончался от полученных травм.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
В Следственном комитете подчеркнули, что причиной трагедии, по данным следствия, стало нарушение правил безопасного обращения с оружием во время стрельбы.
Читайте также: Большинство сотрудников предприятия в Воронеже успели спастись во время атаки ВСУ.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!