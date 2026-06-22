В Москве за мошенничество арестовали поставщиков раций для МВД

Суд согласился с доводами следствия о том, что фигуранты могут скрыться или помешать расследованию, и заключил их в СИЗО. Защита, напротив, указывала, что речь идет о предпринимательском споре и что в таких случаях арест применять нельзя, однако более мягкую меру пресечения суд не избрал.