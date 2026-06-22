«112»: Пять человек пострадали от мощного смерча в Свердловской области

Пять человек пострадали от мощного смерча, который обрушился на Свердловскую область. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал «112».
По информации канала, троих пострадавших госпитализировали, еще двум людям помощь оказали на месте. Экстренные службы продолжают работать на месте.
Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что в больницу с переломами попали четыре человека. Еще нескольких пострадавших с легкими травмами отправили домой после осмотра.
На Свердловскую область обрушился мощный смерч, который уже оставил без света около четырех тысяч домов. Стихия обрушилась на Кушву, Новую Лялю и другие населенные пункты региона. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры электрических линий.