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«112»: Пять человек пострадали от мощного смерча в Свердловской области

Пять человек пострадали от мощного смерча, который обрушился на Свердловскую область. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Пять человек пострадали от мощного смерча, который обрушился на Свердловскую область. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, троих пострадавших госпитализировали, еще двум людям помощь оказали на месте. Экстренные службы продолжают работать на месте.

Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что в больницу с переломами попали четыре человека. Еще нескольких пострадавших с легкими травмами отправили домой после осмотра.

На Свердловскую область обрушился мощный смерч, который уже оставил без света около четырех тысяч домов. Стихия обрушилась на Кушву, Новую Лялю и другие населенные пункты региона. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры электрических линий.