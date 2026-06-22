«112»: Пять человек пострадали от мощного смерча в Свердловской области

На Свердловскую область обрушился мощный смерч, который уже оставил без света около четырех тысяч домов. Стихия обрушилась на Кушву, Новую Лялю и другие населенные пункты региона. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры электрических линий.