Не выдержало сердце: В Ингушетии умер волонтёр, обнаруживший тело восьмилетнего Хизира

Инцидент произошёл в Ингушетии 15 июня в окрестностях села Яндаре. Восьмилетний Хизир пытался помочь тонувшему товарищу, но сам ушёл под воду и пропал. К масштабной поисковой операции привлекли отряды МЧС, сотрудников Росгвардии и сотни гражданских лиц. Тело мальчика удалось найти лишь спустя восемь суток непрерывных розысков. Оно было обнаружено 22 июня на берегу реки Сунжа, примерно в десяти километрах ниже по течению от места гибели. Как уточнили в региональном подразделении МЧС, ребёнка потоком воды унесло из города Карабулака в Сунжу.