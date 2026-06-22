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Mash: Волонтер, который нашел тело ребенка в Ингушетии, умер от разрыва в сердце

Волонтер, который обнаружил и вытащил тело восьмилетнего мальчика Хизира из реки в Ингушетии, умер от разрыва в сердце после поисков. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

Волонтер, который обнаружил и вытащил тело восьмилетнего мальчика Хизира из реки в Ингушетии, умер от разрыва в сердце после поисков. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, волонтер, нашедший тело ребенка, уехал в Дагестан после окончания поисков. Позже его близкие сообщили о смерти мужчины.

Спасатели нашли тело восьмилетнего мальчика 22 июня. По данным Telegram-канала Baza, ребенка нашли в 10 километрах от места, где он спас друга. Мальчик лежал в воде около 4-й школы.

Ребенок пропал 15 июня после того, как помог вытащить из воды своего друга, который упал в реку. Мальчика унесло течением. В его поисках участвовали более 20 тысяч человек, включая добровольцев, спасателей, силовиков и волонтеров.

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