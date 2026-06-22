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Минимум пять человек пострадали из-за смерча в Свердловской области

В Свердловской области в результате смерча пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным, стихия также нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре и жилым зданиям. Масштаб разрушений уточняется, на местах продолжаются обследования и оценка последствий непогоды.

«Также были повреждены 12 частных домов и хирургический корпус больницы», — отмечается в сообщении.

Напомним, что смерч и порывистый ветер обрушились на Свердловскую область, затронув Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Стихия повредила 40 крыш в домах и девять опор ЛЭП. Ветер также повалил 25 деревьев.

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