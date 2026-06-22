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У берегов Севастополя произошло 10 землетрясений за день

В Черном море у берегов Севастополя зарегистрировали десятое землетрясение за день. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

В Черном море у берегов Севастополя зарегистрировали десятое землетрясение за день. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

По словам Бондарь, последнее землетрясение произошло в 14:07 по московскому времени, его энергетический класс составил 10.4, а магнитуда — 4.1.

— Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимыми, — приводит ее слова РИА Новости.

Утром того же дня губернатор города Михаил Развожаев сообщил только о семи толчках. Он добавил, что, по информации сейсмологов, могут быть повторные толчки. Губернатор уточнил, что разрушений в городе нет.

10 июня неподалеку от берегов Приморского края произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр толчков располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга, в котором живет примерно три тысячи человек.

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