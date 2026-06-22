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Минобороны Абхазии выступило с предупреждением после падения дрона

Министерство обороны Абхазии обратилось к жителям и туристам с предупреждением после падения беспилотного летательного аппарата в акваторию Черного моря.

Министерство обороны Абхазии обратилось к жителям и туристам с предупреждением после падения беспилотного летательного аппарата в акваторию Черного моря. Как сообщили в ведомстве, обломки сбитого дрона могут оказаться на побережье, поэтому граждан просят соблюдать повышенные меры безопасности.

По данным министерства, один из беспилотников был уничтожен средствами противовоздушной обороны в районе границы между Абхазией и Россией. После поражения аппарат упал в море примерно в 300 метрах от берега.

В ведомстве отметили, что, по имеющейся информации, находившийся на борту боевой заряд не сдетонировал. В связи с этим сохраняется потенциальная опасность в случае обнаружения фрагментов аппарата.

В Минобороны подчеркнули, что под воздействием течений и погодных условий части беспилотника могут быть вынесены на береговую линию. Жителей и гостей республики призвали не приближаться к неизвестным предметам и не пытаться самостоятельно их осматривать.

Особое внимание ведомство обратило на запрет любых действий с подозрительными металлическими объектами. При обнаружении таких находок необходимо немедленно сообщить о них в правоохранительные органы или экстренные службы.

В сообщении также отмечается, что силы противовоздушной обороны предотвратили попытку атаки беспилотников в приграничной зоне, после чего обстановка была взята под контроль профильными службами.

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