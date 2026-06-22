За неделю жители Калининградской области отдали мошенникам более 23,5 млн

За прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадали 12 жителей области. Причинениый им ущерб превысил свыше 23,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Больше всех отдал аферистам сотрудник частного охранного предприятия из Светлогорска. Его убедили в необходимости обеспечением сохранности денежных средств на период проведения «проверки». В результате мужчина передал «на хранение» мошенникам более 6,3 млн рублей.
У пенсионера из областного центра злоумышленники похитили 6,2 млн рублей под предлогом заработка путем инвестирования на биржевой онлайн-платформе. В свою очередь, бухгалтер из Калининграда перевел 2,1 млн рублей на «безопасный счет» якобы для защиты от действий других лиц.
Также доверчивые жители области теряли деньги, «зарабатывая» на инвестициях, оформляя «социальную выплату» и помогая родственникам избежать ответственности за якобы совершенное ДТП.