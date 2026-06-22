За неделю жители Калининградской области отдали мошенникам более 23,5 млн

У пенсионера из областного центра злоумышленники похитили 6,2 млн рублей под предлогом заработка путем инвестирования на биржевой онлайн-платформе. В свою очередь, бухгалтер из Калининграда перевел 2,1 млн рублей на «безопасный счет» якобы для защиты от действий других лиц.