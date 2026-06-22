Shot опроверг смерть волонтера, нашедшего тело утонувшего мальчика в Ингушетии

Сведения о гибели 19-летнего волонтера из Дагестана от остановки сердца во время поисков восьмилетнего Хизира в Ингушетии оказались недостоверными. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Ранее в Сети появилась информация о том, что молодой человек якобы обнаружил и вытащил тело восьмилетнего мальчика из реки, а после умер от разрыва сердца. Участники поисковой операции призвали не распространять неподтвержденные сведения, чтобы не создавать ложного ажиотажа и не вводить в заблуждение людей, говорится в материале.
Спасатели нашли тело восьмилетнего мальчика 22 июня. По данным Telegram-канала Baza, ребенка нашли в 10 километрах от места, где он спас друга. Мальчик лежал в воде около 4-й школы.
Ребенок пропал 15 июня после того, как помог вытащить из воды своего друга, который упал в реку. Мальчика унесло течением. В его поисках участвовали более 20 тысяч человек, включая добровольцев, спасателей, силовиков и волонтеров.