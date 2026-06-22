Shot опроверг смерть волонтера, нашедшего тело утонувшего мальчика в Ингушетии

Ранее в Сети появилась информация о том, что молодой человек якобы обнаружил и вытащил тело восьмилетнего мальчика из реки, а после умер от разрыва сердца. Участники поисковой операции призвали не распространять неподтвержденные сведения, чтобы не создавать ложного ажиотажа и не вводить в заблуждение людей, говорится в материале.