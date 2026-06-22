В посёлке под Анапой от падения обломков дрона пострадала женщина

В посёлке Супсех под Анапой упали фрагменты украинских беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Осколочное ранение получила женщина 58 лет», — говорится в сообщении оперштаба.
Пострадавшей оказана медицинская помощь, ей назначено амбулаторное лечение. В результате падения обломков БПЛА повреждения зафиксированы по девяти адресам: выбито остекление, сломаны крыши и заборы.
Ранее сообщалось о падении обломков в частном секторе.
Ранее два человека пострадали при атаке БПЛА на белгородское приграничье 22 июня.
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