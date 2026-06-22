В Подмосковье иномарка влетела в четыре припаркованные машины — водитель погиб

Ранее массовая авария с летальным исходом произошла на 59-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» в городском округе Истра. По предварительной версии, первый удар случился между двумя грузовыми автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. Вскоре после столкновения многотоннажных машин в образовавшуюся зону аварии угодили ещё пять легковушек. Травмы, полученные водителем одного из грузовиков, оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался.