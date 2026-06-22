Пушилин: В ДНР 18 человек пострадали при атаках ВСУ

В Калининском районе Горловки под удар попал автобус городского маршрута № 2. Среди пострадавших — подросток 2008 года рождения. Травмы средней степени тяжести также зафиксированы у мужчин 1987, 1963 и 1952 годов рождения, а также у восьми женщин в возрасте от 18 до 57 лет.
Ночью при тушении пожара, вспыхнувшего из-за атаки, последовал повторный удар. Осколочные ранения получил сотрудник МЧС России, находившийся у пожарной автоцистерны.
В Центрально-Городском районе пострадали двое мужчин 1987 и 1999 годов рождения. Характер ранений у них оценивается как средний.
Всем пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
Повреждения зафиксированы на четырёх объектах гражданской инфраструктуры. Также выведены из строя рейсовый автобус, спецтехника МЧС и один грузовой автомобиль. Инциденты произошли в двух районах Горловки и в Ясиноватском муниципальном округе.
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