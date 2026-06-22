Против экс-главы сети аптек «Курская фармация» Осипова завели уголовное дело

Причиной для разбирательства послужила проверка, инициированная главой региона ещё в августе 2025 года. Тогда Хинштейн поручил региональному министерству финансов и бюджетного контроля проанализировать использование субсидии, выделенной аптечной сети. Общая сумма средств, перечисленных «Курской фармации» из областного бюджета, превысила 65 миллионов рублей. По итогам анализа Осипов был освобождён от занимаемой должности. Теперь СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ о превышении служебных полномочий.