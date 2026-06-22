Трагедия в Альпах: скалолаз погиб после обрушения скалы

Ранее сообщалось о другой трагедии в горах: в Перу супружеская пара погибла в результате схода снежной лавины на вершине Невадо Токльяражу. По имеющейся информации, происшествие произошло во время восхождения в присутствии гида, который стал свидетелем случившегося.