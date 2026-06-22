Трагедия в Альпах: скалолаз погиб после обрушения скалы

В Баварских Альпах погиб 19-летний альпинист, совершавший восхождение вместе с товарищем. О трагическом инциденте сообщает газета Bild.
Несчастный случай произошел 20 июня на вершине Кляйнер-Ваксенштайн в Германии. Двое молодых людей, имеющих опыт скалолазания, поднимались по маршруту, когда на высоте около 1,7 тысячи метров произошло обрушение участка скалы.
По данным издания, камень, за который держался один из участников восхождения, не выдержал и оторвался. После этого юноша потерял опору и сорвался вниз.
Падение с высоты около 100 метров оказалось смертельным. Полученные травмы не оставили молодому человеку шансов на спасение.
Его спутник сразу же вызвал экстренные службы. Прибывшие спасатели спустились к месту происшествия с использованием альпинистского снаряжения. Позднее тело погибшего эвакуировали при помощи вертолета полиции.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, причиной трагедии стало разрушение скального участка во время подъема.
Ранее сообщалось о другой трагедии в горах: в Перу супружеская пара погибла в результате схода снежной лавины на вершине Невадо Токльяражу. По имеющейся информации, происшествие произошло во время восхождения в присутствии гида, который стал свидетелем случившегося.
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