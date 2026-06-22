Суд на Кубани принял иски потерпевших на 11 млн по делу аниматоров

Ранее сообщалось, что прокурор Наталья Каликанова назвала доказательства по делу «сложной мозаикой жестокого преступления». По версии обвинения, Кеворкьян потребовал с Татосяна и Двойникова по 10 миллионов рублей якобы за «потерянный бизнес». После пыток в лесу они согласились участвовать в разбойных нападениях, спланированных Кеворкьяном. Ночью 28 апреля 2023 года группа заметила автомобиль Hyundai с повреждённым колесом. Они помогли водителю заменить колесо, затем связали его и пассажирку. Бандиты забрали деньги и карты, сняли средства со счетов. По приказу Кеворкьяна Татосян убил аниматоров и закопал тела. Автомобиль сожгли. Каждому подельнику Кеворкьян выдал по 20 тысяч рублей для снижения подозрений. При отсутствии смягчающих обстоятельств подсудимым грозят пожизненные сроки.