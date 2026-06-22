Суд на Кубани принял иски потерпевших на 11 млн по делу аниматоров

Коллегия присяжных 28 мая единогласно признала Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна виновными в преступлении. Присяжные посчитали, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Кеворкьяна также признали виновным в убийстве знакомого в мае 2013 года.
На заседании в понедельник представитель супруги убитого аниматора Кирилла Чубко потребовал взыскать с подсудимых 10 миллионов за моральный вред. Кроме того, заявлено 1,25 миллиона материального ущерба. Судья огласил решение.
«Суд постановил приобщить к материалам настоящего уголовного дела исковые заявления и приложения к ним, представленные суду представителем потерпевшей Чубко… Признать Чубко гражданским истцом, в качестве гражданских ответчиков признать подсудимых Двойникова, Татосяна, Кеворкьяна», — говорится в сообщении.
Также суд принял в производство иск матери убитой Татьяны Мостыко о возмещении морального вреда на 5 миллионов рублей. К этим требованиям добавили материальный ущерб — расходы на поездки, ритуальные услуги и другие траты. Представитель потерпевшей пообещал огласить уточнённые суммы на следующем заседании.
Суд продолжится 29 июня. По версии следствия, 28 апреля 2023 года обвиняемые напали на 37-летнего мужчину и 19-летнюю девушку на трассе между станицами Каневская и Березанская. Аниматоры остановились из-за пробитого колеса. Нападавшие нанесли им смертельные ножевые ранения, похитили деньги с банковских карт, ювелирные украшения и личные вещи. Тела спрятали в лесу, автомобиль сожгли. Подсудимых задержали сотрудники ФСБ и МВД в Краснодаре и двух районах края.
Ранее сообщалось, что прокурор Наталья Каликанова назвала доказательства по делу «сложной мозаикой жестокого преступления». По версии обвинения, Кеворкьян потребовал с Татосяна и Двойникова по 10 миллионов рублей якобы за «потерянный бизнес». После пыток в лесу они согласились участвовать в разбойных нападениях, спланированных Кеворкьяном. Ночью 28 апреля 2023 года группа заметила автомобиль Hyundai с повреждённым колесом. Они помогли водителю заменить колесо, затем связали его и пассажирку. Бандиты забрали деньги и карты, сняли средства со счетов. По приказу Кеворкьяна Татосян убил аниматоров и закопал тела. Автомобиль сожгли. Каждому подельнику Кеворкьян выдал по 20 тысяч рублей для снижения подозрений. При отсутствии смягчающих обстоятельств подсудимым грозят пожизненные сроки.
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