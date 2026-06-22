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В свердловской Кушве смерч повалил деревья, опоры ЛЭП и сорвал крыши домов

В городе без света остались более четырех тысяч частных домов.

Источник: Аргументы и факты

В Кушве из-за непогоды упали деревья, опоры ЛЭП, сорвало крыши домов, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. По данным местных СМИ, в городе прошел торнадо.

«Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в г. Кушве произошло нарушение электроснабжения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, без электроснабжения остались более четырех тысяч частных домов. Кроме того, ветер повредил 40 кровель, упали 25 деревьев и девять опор линий электропередачи, рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что по территории Свердловской области прошел крупный смерч. Стихия наблюдалась в районе села Малая Лая к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав силу, смерч обрушился на Кушву.

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