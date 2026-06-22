Двое немцев попытались въехать в РФ с поддельными правами, но попались в Польше

19 июня на пункте пропуска в Безледах контроль проходила 35-летняя гражданка Германии с российским происхождением. При проверке она предъявила немецкое водительское удостоверение, которое вызвало сомнения у пограничников. Дополнительная проверка показала, что документ не является подлинным и выполнен по образцу оригинального бланка. Женщина сообщила, что приобрела его через интернет примерно за 1,5 тысячи евро (126 879 рублей).