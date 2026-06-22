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Двое немцев попытались въехать в РФ с поддельными правами, но попались в Польше

Польские пограничники на переходах в Безледах и Гжехотках выявили два случая использования поддельных водительских удостоверений у граждан Германии, следовавших в сторону России. Об этом сообщили в пресс-службе польской погранслужбы.

19 июня на пункте пропуска в Безледах контроль проходила 35-летняя гражданка Германии с российским происхождением. При проверке она предъявила немецкое водительское удостоверение, которое вызвало сомнения у пограничников. Дополнительная проверка показала, что документ не является подлинным и выполнен по образцу оригинального бланка. Женщина сообщила, что приобрела его через интернет примерно за 1,5 тысячи евро (126 879 рублей).

На следующий день аналогичное нарушение зафиксировали в Гжехотках. Там проверяли 38-летнего гражданина Германии, также родившегося в России. Он предъявил итальянское водительское удостоверение, которое оказалось поддельным. Несоответствия были обнаружены в ходе проверки документов.

Против граждан Германии возбудили дела по факту использования фальшивых документов. Оба признали вину и согласились на штраф в размере 8 тысяч злотых (158 285 рублей). После завершения процедур им разрешили продолжить поездку в Россию, но уже в качестве пассажиров.

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