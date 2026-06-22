Маршрут Усольцевых до момента исчезновения семьи в тайге восстановили пошагово

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых — Сергей и Ирина вместе со своей дочерью Ариной — с собакой породы корги отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda. Первым пунктом их остановки стал поселок Мина. Специалисты, занимавшиеся расследованием исчезновения семьи, пошагово установили их дальнейший маршрут.
По свидетельствам местных жителей, супруги заглянули в придорожный магазин, где приобрели напитки, закуски, а также, вероятно, нож. Далее их путь лежал к смотровой площадке с панорамным видом на Минскую петлю. Около пяти часов вечера их встретила местная учительница, которая по просьбе Ирины сделала памятный снимок семьи на мобильный телефон.
После этого Усольцевы преодолели еще шесть километров до поселка Кутурчин, где остановились на турбазе «Геосфера». Он ориентирован на экстремальные маршруты по горам Восточного Саяна, однако в тот уик-энд организованных групповых туров там не проводилось.
Переночевав в домике, утром 28 сентября семья поинтересовалась у администратора направлением к скалам под названием Мальвинка и Буратинка, после чего сдала ключи от номера и проследовала к окраине поселка. Автомобиль они припарковали у границ Кутурчина, откуда направились пешком по тропе в глубь леса. С того момента связь с ними прервалась, и больше их никто не видел, передает Aif.ru.
«Вечерняя Москва» рассказала, как шли поиски семьи Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.