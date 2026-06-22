Маршрут Усольцевых до момента исчезновения семьи в тайге восстановили пошагово

Переночевав в домике, утром 28 сентября семья поинтересовалась у администратора направлением к скалам под названием Мальвинка и Буратинка, после чего сдала ключи от номера и проследовала к окраине поселка. Автомобиль они припарковали у границ Кутурчина, откуда направились пешком по тропе в глубь леса. С того момента связь с ними прервалась, и больше их никто не видел, передает Aif.ru.