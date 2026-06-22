Желание получить норковую шубу обернулось волгоградке дырявым пуховиком

Жительница Дзержинского района города-героя стала жертвой мошенницы, решив купить шубу через Интернет, сообщает глава МВД по Волгоградской области.
30-летнюю волгоградку привлекло объявление на одном из тематических сайтов. Согласно ему норковая верхняя одежда стоила весьма привлекательно. Списавшись с продавцом, волгоградка отправила в качестве предоплаты больше 30 тысяч рублей. Получив посылку, женщина в процессе распаковки обнаружила вместо мехового одеяния испорченный пуховик и отправилась в полицию.
Оперативники смогли разыскать продавца «шубы» и задержали ее в Московской области. 28-летняя женщина на допросе сама рассказала, что фотографии шубы для объявления скачала в Интернете — пригодились для «легкого заработка». А деньги волгоградки она успела потратить на свои потребности. В отношении нее возбуждено уголовное дело.