Желание получить норковую шубу обернулось волгоградке дырявым пуховиком

Оперативники смогли разыскать продавца «шубы» и задержали ее в Московской области. 28-летняя женщина на допросе сама рассказала, что фотографии шубы для объявления скачала в Интернете — пригодились для «легкого заработка». А деньги волгоградки она успела потратить на свои потребности. В отношении нее возбуждено уголовное дело.