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Пушилин сообщил о 18 раненых после ударов ВСУ по ДНР

В результате атак вооруженных сил Украины на территорию Донецкой Народной Республики пострадали 18 человек.

В результате атак вооруженных сил Украины на территорию Донецкой Народной Республики пострадали 18 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале на платформе MAX.

По его словам, среди получивших ранения есть подросток. Информация о состоянии пострадавших и характере полученных травм не приводится.

Глава региона уточнил, что удары были нанесены в понедельник, 22 июня. Другие обстоятельства произошедшего на момент публикации не раскрывались.

Власти республики продолжают уточнять данные о последствиях атак. Информация о возможных разрушениях объектов инфраструктуры в опубликованном сообщении не приводится.

По мере поступления новых сведений число пострадавших и масштаб последствий могут быть уточнены профильными службами и региональными властями.

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