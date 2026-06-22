Пушилин сообщил о 18 раненых после ударов ВСУ по ДНР

В результате атак вооруженных сил Украины на территорию Донецкой Народной Республики пострадали 18 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале на платформе MAX.
По его словам, среди получивших ранения есть подросток. Информация о состоянии пострадавших и характере полученных травм не приводится.
Глава региона уточнил, что удары были нанесены в понедельник, 22 июня. Другие обстоятельства произошедшего на момент публикации не раскрывались.
Власти республики продолжают уточнять данные о последствиях атак. Информация о возможных разрушениях объектов инфраструктуры в опубликованном сообщении не приводится.
По мере поступления новых сведений число пострадавших и масштаб последствий могут быть уточнены профильными службами и региональными властями.
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