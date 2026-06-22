Хоценко: в Омской области вводят ограничения на продажу топлива на АЗС

В Омской области ограничат продажу топлива на АЗС, мера введена для противодействия искусственному ажиотажу и спекуляции, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«На АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, вводятся ограничения по литражу: 40 л — бензин, 80 л — дизельное топливо», — написал он в своем Telegram-канале.
Хоценко сообщил, что на АЗС на трассах ограничения по бензину составят 40 л, по дизтопливу — 200 л. Ограничения по сжиженным углеводородным газам вводиться не будут.
Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей региона по возможности сократить поездки на личных авто и покупать бензин в необходимых объемах.
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