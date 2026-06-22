Паслер направил специалистов для оценки ущерба в Кушве после смерча

По предварительным данным, в результате удара стихии повреждены около сорока крыш. Без электроснабжения остались жители не только Кушвы, но и части Верхней Туры, а также посёлка Баранчинский и сёл Большая Лая и Малая Лая. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий.