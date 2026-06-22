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На Урале бушует торнадо: смерч сорвал крыши, повалил деревья и опоры ЛЭП

На Свердловскую область обрушился смерч. В городе Кушва без света остались 4 тыс. домов.

Источник: Аргументы и факты

По Свердловской области прошелся сильнейший ураган. Из-за смерча пострадал город Кушва. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

Как стихия набирала силу.

22 июня, в Свердловской области зафиксирован крупный смерч. Сначала торнадо заметили у села Малая Лая, к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав мощь, смерч сместился в сторону Кушвы.

Эксперты считают, что причиной возникновения смерча могли стать резкие перепады направления и высоты ветра, спровоцировавшие вращение воздушных масс.

Разрушения и ущерб.

Стихия нанесла серьёзный урон: пострадали частные дома, хозяйственные постройки и одна из автозаправочных станций. В Кушве ветер срывал кровли, валил деревья и линии электропередач.

«Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в Кушве нарушено электроснабжение. Под отключение попали более четырёх тысяч частных домов. Ветром повреждено 40 кровель, повалено 25 деревьев и девять опор линий электропередачи», — говорится в сообщении МЧС региона.

Местные жители рассказывают, что смерч срывал крыши, вырывал деревья с корнями и обрывал провода, оставляя целые районы без света. Повреждены автомобили и заправка.

Видео с движущейся воронкой быстро разлетелись по социальным сетям.

Кроме Кушвы, без электричества остались часть Верхней Туры, посёлок Баранчинский, а также сёла Большая Лая и Малая Лая. Воронка движется в направлении Нижнего Тагила.

Пострадали шесть человек.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия. В Кушве за медицинской помощью обратились шесть человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Губернатор Денис Паслер направил в пострадавшие районы специалистов во главе с министром строительства Григорием Сургановым для оценки ущерба и расчёта объёмов восстановительных работ.

Режим повышенной готовности.

Власти Кушвы ввели режим повышенной готовности, экстренные службы переведены на усиленный режим, сообщил глава города Михаил Слепухин.

«В связи с последствиями прошедшего урагана введён режим повышенной готовности», — написал он во «ВКонтакте».

По его словам, все спасатели, пожарные, коммунальщики и дорожники уже работают на улицах. Специалисты расчищают дороги, убирают поваленные деревья и обломки, восстанавливают электроснабжение.

Комментарии в соцсетях.

Пользователи в социальных сетях активно комментируют сообщения о последствиях торнадо на Урале.

«Чем теплее, тем быстрее движение атмосферных масс и тем больше в них воды», — пишет один из пользователей.

«В такие моменты чувствуется сила природы и бессилие против неё человека», — прокомментировал другой пользователь.

Люди также отмечают, что в Свердловской области никогда не фиксировались смерчи.

«Тёплый воздух с Казахстана столкнулся с более прохладным с гор», — считает ещё одна пользовательница.

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