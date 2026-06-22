На Урале бушует торнадо: смерч сорвал крыши, повалил деревья и опоры ЛЭП

По Свердловской области прошелся сильнейший ураган. Из-за смерча пострадал город Кушва. Шесть человек обратились за медицинской помощью.
Как стихия набирала силу.
22 июня, в Свердловской области зафиксирован крупный смерч. Сначала торнадо заметили у села Малая Лая, к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав мощь, смерч сместился в сторону Кушвы.
Эксперты считают, что причиной возникновения смерча могли стать резкие перепады направления и высоты ветра, спровоцировавшие вращение воздушных масс.
Разрушения и ущерб.
Стихия нанесла серьёзный урон: пострадали частные дома, хозяйственные постройки и одна из автозаправочных станций. В Кушве ветер срывал кровли, валил деревья и линии электропередач.
«Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в Кушве нарушено электроснабжение. Под отключение попали более четырёх тысяч частных домов. Ветром повреждено 40 кровель, повалено 25 деревьев и девять опор линий электропередачи», — говорится в сообщении МЧС региона.
Местные жители рассказывают, что смерч срывал крыши, вырывал деревья с корнями и обрывал провода, оставляя целые районы без света. Повреждены автомобили и заправка.
Видео с движущейся воронкой быстро разлетелись по социальным сетям.
Кроме Кушвы, без электричества остались часть Верхней Туры, посёлок Баранчинский, а также сёла Большая Лая и Малая Лая. Воронка движется в направлении Нижнего Тагила.
Пострадали шесть человек.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия. В Кушве за медицинской помощью обратились шесть человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Губернатор Денис Паслер направил в пострадавшие районы специалистов во главе с министром строительства Григорием Сургановым для оценки ущерба и расчёта объёмов восстановительных работ.
Режим повышенной готовности.
Власти Кушвы ввели режим повышенной готовности, экстренные службы переведены на усиленный режим, сообщил глава города Михаил Слепухин.
«В связи с последствиями прошедшего урагана введён режим повышенной готовности», — написал он во «ВКонтакте».
По его словам, все спасатели, пожарные, коммунальщики и дорожники уже работают на улицах. Специалисты расчищают дороги, убирают поваленные деревья и обломки, восстанавливают электроснабжение.
Комментарии в соцсетях.
Пользователи в социальных сетях активно комментируют сообщения о последствиях торнадо на Урале.
«Чем теплее, тем быстрее движение атмосферных масс и тем больше в них воды», — пишет один из пользователей.
«В такие моменты чувствуется сила природы и бессилие против неё человека», — прокомментировал другой пользователь.
Люди также отмечают, что в Свердловской области никогда не фиксировались смерчи.
«Тёплый воздух с Казахстана столкнулся с более прохладным с гор», — считает ещё одна пользовательница.