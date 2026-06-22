В Кушве Свердловской области введен режим ЧС после шквалистого ветра

Как писал сайт KP.RU, мэр Михаил Слепухин сообщил, что по территории региона прошел торнадо, который повредил инфраструктуру Кушвы. По его словам, 22 июня город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры. Из-за разгула стихии пострадали шесть человек.